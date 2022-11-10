ВСУ освободили на Херсонщине 12 населенных пунктов и отбили ряд атак россиян в Донецкой области — Генштаб

Вооруженные силы продолжают освобождение украинских земель от российских оккупантов в Херсонской области. Кроме того, за прошедшие сутки, 10 ноября, украинские защитники отбили атаки россиян возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 11 ноября.

Во время успешных наступательных действий украинских войск на Херсонском направлении 9 ноября были освобождены 12 населенных пунктов : Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбец, Калиновское, Бобровый Кут, Безымянное и Благодатное. Наступательные действия на указанном направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Веселое, Соледарь, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.

Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Кондратовка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стрелка, Старица, Огирево, Анискино, Ольховатка;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка, Берестово, Стельмаховка, Мясожаровка, Новоселовское, Макеевка и Невское;

на Бахмутском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Курдюмовка, Торецк, Нью-Йорк и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Нескучное, Белогорье, Степное и Шевченко.

На Южнобужском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Новокиевка, Добрая Надежда, Ильинка, Марганец, Никополь и Мусеевка Днепропетровской области.

Российские захватчики продолжают грабить населённые пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населённых пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинце и Казацком оккупанты заменяли дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 10 ударов. Под поражение попали семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитных ракетных комплексов противника.

За минувшие сутки Силы обороны сбили вражеский вертолет Ка-52. Воины ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов, пять средств противовоздушной обороны и два других важных военных объекта российских оккупантов.

Напомним, в Черном море на боевое дежурство выведены два ракетоносителя с шестнадцатью "Калибрами". Некоторым образом враг намекает, что готов отомстить за "неудобные сложные решения" по Херсонщине, до которых он был доведен.

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