ВСУ освободили новые территории и "прижали" россиян к границе на ключевом направлении

ВСУ прижали россиян к границе в Харьковской области / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ активно освобождают новые территории и уже «прижали» россиян к границе на одном из ключевых направлений. Речь идет о Великобурлукском направлении в Харьковской области. Там за месяц ВСУ вернули два населенных пункта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

ВСУ продвигаются в Харьковской области

На нескольких участках фронта российские оккупанты потеряли темп наступления и больше не могут продвигаться. Трегубов сообщил, что сейчас идет контратака ВСУ на Великобурлукском направлении. За последний месяц здесь россияне потеряли уже два населенных пункта.

Оккупантов почти оттеснили к государственной границе.

«Великобурлукское направление вернулось к тому формату, который был примерно год назад», — рассказал Трегубов.

Вблизи Купянска российские оккупанты продолжают давить. Они пытаются просочиться к северу от города.

Пока эти попытки успеха не имеют.

«Они сейчас неэффективны, не доходят до города. Но, к сожалению, несколько „недобитых“ в самом городе еще есть. И некоторые особи, которые успели туда залезть, инфильтрировавшись через трубу около месяца назад», — сообщил Трегубов.

Фото: DeepStateMap / © Deepstatemap

Относительно других направлений фронта, Трегубов сообщил, что на Лиманском продолжают идти тяжелые бои. Россияне активнее всего атакуют в районах Боровой, к северу от Лимана. Но враг преувеличивает свои достижения в этой местности.

На Волчанском направлении и на приграничье Сумской области россияне также потеряли темп наступления. Однако они продолжают давление. Оккупанты больше не пытаются продвигаться, а только стараются закрепиться в пограничной зоне.

Напомним, что в последние месяцы ВСУ осуществили серию успешных контратак, которые, по данным Института изучения войны (ISW), принесли наибольшие победы на поле боя с момента августовского прорыва в Курскую область в 2024 году.

В частности, начиная с ноября 2025 года, Силы обороны отбили значительную часть Купянска, в течение зимы и весны 2026 освободили более 400 кв. км к югу Украины, а с конца апреля вернули контроль над несколькими населенными пунктами в Запорожской области.

Главнокомандующий Александр Сырский подтвердил, что к середине мая количество украинских наступательных действий уже превышало вражеские. По его словам, нынешние успехи являются результатом систематического уничтожения боевой мощи оккупантов, и их способности поддерживать штурмовые операции.

В то же время, Сырский сообщил, что наступление России с территории Беларуси и новая операция на севере являются вполне реальными угрозами, которые сейчас активно просчитывает и планирует российский генштаб.

Реализация такого сценария приведет к дальнейшему расширению линии фронта, которая уже сейчас чрезвычайно масштабна. Пока украинские военные держат 1200 км активного фронта в условиях постоянных боевых действий, при этом противник вдвое преобладает Силы обороны по количеству бригад и полков.

