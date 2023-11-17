ВСУ освободили новые территории на левом берегу Херсона, а Гуменюк сообщила об успехах Сил обороны

Украинские военные оттесняют окупантов на 3-8 километров от береговой линии.
ВСУ продвигаются на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"Мы продолжаем боевую работу на нашем направлении, преимущественно — это контрбатарейная борьба, но есть и определенные успехи, о которых уже засвидетельствовано, и мы продолжаем их удостоверять. То есть продвижение с нашей стороны все же происходит. В нашей зоне ответственности ощутимо, что с наступлением периода дождливой погоды уменьшилось количество обстрелов. Очевидно, что врагу сложнее овладевать новыми позициями, потому что мы выбиваем их с устойчивых позиций, им нужно где-то обустраивать новые, и пока они это делают, правый берег может немного отдохнуть. Хотя они пытаются количеством компенсировать качество — за прошедшие сутки мощные обстрелы Белозерки и самого Херсона. Они пытаются сконцентрироваться на отдельных населенных пунктах, чтобы не распылять свои силы по всему правому берегу", — сказала она.
Вооруженные силы Украины продлили масштабные операции на левом берегу Херсонской области.
Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 ноября.
Аналитики отметили, что 16 ноября украинские военные продолжили более масштабные, чем обычно, операции на левобережье Херсонской области и, вероятно, продвинулись у Кринок, что в 30 километрах к северо-востоку от Херсона, в двух километрах от реки Днепр и около четырех километров к северу от восточного 58 шоссе.
Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 15 ноября, российские оккупанты бьют по позициям украинских бойцов в северо-восточной части Крынок, что указывает на то, что Силы обороны, вероятно, продвинулись в этом районе.
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