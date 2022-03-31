ВСУ освободили от оккупантов 5 населенных пунктов в Запорожской области (фото)

Украинские военные совершили контрнаступление в Запорожской области.

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинским военным удалось вернуть под контроль населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

"Есть реальная ситуация на поле боя, когда украинские военные борются за каждый клочок нашей священной земли, за каждого нашего человека. И для воинов Десантно-штурмовых войск ВС Украины – это сверхважно. Ибо главное качество каждого десантника – способность выполнять самые сложные задачи в экстремальных условиях", — говорится в сообщении.

Подразделения ДШВ ВС Украины вместе со вторыми подразделениями Сил обороны Запорожского края освобождены от российской оккупации. Опубликовано Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины Четверг, 31 марта 2022 г.

Напомним, ВСУ освободили от оккупантов три села в Херсонской области и открыли врага на 50 км от Кривого Рога.

Читайте также: