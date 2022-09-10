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ВСУ освободили от оккупантов более тысячи квадратных километров украинской территории – Генштаб

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ВСУ освободили от оккупантов более тысячи квадратных километров украинской территории – Генштаб

Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут и Первомайское.

За последние дни ВСУ освободили от российских оккупантов более тридцати населенных пунктов в Харьковской области.

Об этом в утренней сводке 10 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Всего за последние дни более тысячи квадратных километров украинской территории были освобождены от оккупантов. В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Освобождены или взяты под контроль более тридцати населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области.

На освобожденных территориях деоккупированные громады возвращаются к жизни. Производится разминирование местности. Подразделения Национальной гвардии Украины проводят стабилизационные мероприятия. Возобновлена работа Нацполиции. Полицейские фиксируют многочисленные преступления врага на украинской земле, готовы противодействовать провокациям и проникновению диверсионно-разведывательных групп. Местному населению немедленно оказывается вся возможная помощь, ведь оккупанты оставили после себя уничтоженную инфраструктуру, разрушены дома мирных граждан и груды металлолома.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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