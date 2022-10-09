ВСУ освободили от оккупантов еще одно село в Луганской области

ВСУ освободили село Стельмаховка.
Вооруженные силы Украины освободили село Стельмаховка Коломычиской сельской громады Сватовского района Луганской области.
Об этом официально сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Напомним, 7 октября украинские военные показали видео из, вероятно, освобожденной Макеевки в Луганской области.
Освобождение Луганщины
О начале деоккупации Луганской области официально стало известно 5 октября. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины в некоторых населенных пунктах области уже подняли украинские флаги.
Также стало известно, что оккупанты стягивают инженерную технику на Луганщину, чтобы укрепить позиции. Оккупанты, которые видят успехи украинской армии, пытаются подготовить оборону в Кременной и Сватово.
Готовясь к бегству из Луганщины, оккупанты минируют инфраструктурные объекты, здания и территории.
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