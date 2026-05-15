ВСУ освободили от оккупантов Отрадное в Харьковской области

ВСУ / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины вернули под контроль Отрадное и его окрестности в Харьковской области. Успеха удалось добиться благодаря применению новых тактик ведения войны.

Об этом сообщила в Facebook 129 отдельная тяжелая механизированная бригада.

«В результате спланированной операции Силы обороны Украины осуществили зачистку населенного пункта Отрадное Двуречанского района Харьковской области и вернули его вместе с прилегающей местностью под свой контроль», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что бригада совершила тормозные действия, нанесла противнику огневого поражения и выбила его из лесополос, укрепленных позиций и опорных пунктов.

Ситуация на фронте — последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ достигли преимущества над российской армией на поле боя в использовании БпЛА. Это преимущество украинских военных не только остановило российское продвижение, но и способствовало значительным и успешным контратакам сил обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ежедневно украинские войска БпЛА выполняют более 11 тысяч боевых вылетов. В то же время количество нанесенных ударов в марте на 50% больше, чем в феврале. В частности, было произведено более 350 ударов средней дальности.

Аналитики говорят, что усилия ВСУ по сдерживанию и отвержению российских войск на юге Украины оказывают каскадный эффект на другие участки фронта. Это заставляет оккупантов выбирать между обороной от контратак и выделением бойцов и техники для наступательных операций в других направлениях.

Реклама

Новости партнеров