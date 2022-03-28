ВСУ освободили от оккупантов Рудницкое и продвинулись еще на 15 км — СМИ

ВСУ освободили от оккупантов Рудницкое и продвинулись еще на 15 км — СМИ

Среди участвовавших в спецоперации защитников были и воины Грузинского национального легиона.

Вооруженные силы Украины 28 марта уволили село Рудницкое в Барышевском районе Киевской области.

Об этом сообщают журналист Нолан Петерсон и телеграмм-канал "Гонор".

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"Наше подразделение долгое время работало по Броварскому направлению. Совместно с другими соединениями защитников Украины мы продвигаемся вперед, отбрасывая оккупантов с занятых позиций. Был уволен населенный пункт Рудницкое !", — говорится в сообщении.

По словам журналиста Петерсона, украинские силы отвергли врага на 15 км. Таким образом, ВСУ перешли в контрнаступление. Среди защитников были и воины Грузинского национального легиона.

Напомним, Россия продолжает наращивать свои войска возле Киева. Они пытаются оцепить украинскую столицу.

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