ВСУ освободили от оккупантов три населенных пункта Черниговской области

Освобожденные территории зачищаются от взрывоопасных предметов российской армии.

Три населенных пункта Черниговской области – Колычевка, Ягодное, Ивановка – освобождены от российских военных.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Отмечается, что территория зачищается и контролируется военными ВСУ, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", - говорится в сообщении.