ВСУ освободили от оккупантов уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области — Зеленский

ВСУ во время контрнаступления взяли под контроль уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Стоит отметить, что по состоянию на 8 сентября было известно об уволенных 20 населенных пунктов Харьковской области.

О хороших новостях с фронта сообщил украинский президент во время вечернего традиционного видеообращения 9 сентября.

"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают. В настоящее время ВСУ уволили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и обеспечению территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинское знамя и защиту для наших людей", — сказал глава государства.

Зеленский обратился к жителям с освобожденных территорий с просьбой сообщать представителям "наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле. Подразделения Национальной полиции возвращаются в уволенные населенные пункты Харьковщины".

Украинский президент поблагодарил всех, кто отвоевывает и защищает Украину от врага, и подписал новые указы о награждении воинов. 293 участника боевых действий отмечены государственными наградами.

"И хочу поблагодарить сегодня наших разведчиков, наших спецслужащих, которые в очередной раз проявили себя очень результативно в изгнании врага. Спасибо и бойцам 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого - командующий на Харьковском направлении особо отметил героические действия ребят из этой бри. Не забываем и о других направлениях. Жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны. Благодарю морских пехотинцев 503-го батальона за мужество на Донетчине. Благодарю воинов-разведчиков 131-го отдельного разведывательного батальона, которые, рискуя жизнью, выдвигаются первыми, обеспечивают выполнение поставленных задач общевоенными подразделениями на Херсонщине. Благодарю всех наших ребят, мужчин и женщин, которые воюют за Украину!", - отметил он.

Напомним, ранее на юге Украины российские кафиры добровольно поднимали белый флаг и сдавались в плен.

Читайте также: