ВСУ освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Волохов Яр в Харьковской области.

Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"Харьковщина. Волохов Яр – наш", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенном пункте поднят украинский флаг.

Стоит отметить, что 8 сентября стало известно, что украинские бойцы освободили от российских оккупантов город Балаклею Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней.

В Генштабе заявили об успешном контрнаступлении ВСУ и освобождении 20 населенных пунктов в Харьковской области.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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