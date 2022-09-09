ВСУ освободили от российских оккупантов еще один населенный пункт в Харьковской области

Там поднят украинский флаг.
Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов село Волохов Яр в Харьковской области.
Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.
"Харьковщина. Волохов Яр – наш", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в населенном пункте поднят украинский флаг.
Стоит отметить, что 8 сентября стало известно, что украинские бойцы освободили от российских оккупантов город Балаклею Харьковской области. Соответствующее обращение воинов к президенту опубликовал в соцсетях Владимир Зеленский, чем подтвердил информацию о битве за Балаклею, о чем в соцсетях и СМИ писали последние несколько дней.
В Генштабе заявили об успешном контрнаступлении ВСУ и освобождении 20 населенных пунктов в Харьковской области.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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