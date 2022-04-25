ВСУ освободили пять населенных пунктов в Николаевской области и ликвидировали 73 оккупанитов: оперативная обстановка на юге

ВСУ освободили пять населенных пунктов в Николаевской области и ликвидировали 73 оккупанитов: оперативная обстановка на юге

В Оперативном командовании рассказали, какая ситуация сейчас на юге Украины.

Прошло 60 суток с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Украинцы героически защищают территорию суверенного государства от оккупантов и не дают захватчикам продвинуться вперед.

Какая ситуация на юге Украины рассказали в Оперативном командовании "Пивдень".

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики нарушают права и свободы гражданских. В частности, населенные пункты, где оккупанты планируют провести так называемые "референдумы", закрыты на выезд и въезд.

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В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает проводить оборонные действия на временно оккупированных территориях, а также ведет артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

Зафиксировано, что враг усилил разведывательные активности в сторону административной границы Николаевской области. Однако украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага. Российские военные понесли потери до 50% и отступили.

В то же время ВСУ удалось освободить от российских оккупантов пять населенных пунктов Николаевской области, которые расположены неподалеку от Херсонской.

Украинским защитникам удалось ликвидировать 73 оккупантов и семь единиц их техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Корабельная группировка в Черном море постоянно изменяет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.

Пасха в Одесской области прошла в целом спокойно. Без грубых нарушений публичного порядка и провокаций. Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ракетных ударов по Одессе завершены. По уточненным данным – семь погибших, среди них один ребенок. В больницах остаются 10 пострадавших.

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