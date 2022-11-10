ВСУ освободили села Борозенское, Пятихатки и Кучерское в Херсонской области (фото)

Украинские военные 10 ноября освободили от оккупантов села Борозенское, Пятихатки и Кучерское Херсонской области.

Об этом сообщили в первой отдельной бригаде специального назначения им. Ивана Богуна.

"Село Борозенское под контролем ВСУ. Подразделения Бригады Богуна уже освободили этот населенный пункт и продвигаются дальше на юг", – говорится в заявлении.

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"Села Пятихатки и Кучерское освобождены 515 батальоном спецназначения Бригады Богуна. Слава Украине!" – добавили в бригаде.

Украинские защитники сделали фото возле фельдшерского пункта и школы в освобожденных селах, развернув там флаги своего батальона.

Фото: Бригада Богуна

Фото: Бригада Богуна

Напомним, ранее стало известно, что украинские войска во время контрнаступления освободили 12 населенных пунктов на границе Херсонской и Николаевской областей. Таким образом, ВСУ подвинули линию фронта на 7 км.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что ВСУ освободят сам Херсон уже в ближайшее время.

В то же время эксперт Михаил Самусь оценивает, что для полного ухода или выбивания оккупантов из Херсона на левый берег Днепра нужно до нескольких недель, ведь это сложная операция, которая проходит на огромных и сложных территориях.

Новости ТСН 19:30 за 9 ноября 2022 года

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