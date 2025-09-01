- Дата публикации
ВСУ освободили село на Днепропетровщине, но россияне прут в сторону админграницы
Напряжение на Днепропетровщине растет — россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.
На Новопавловском направлении ВСУ освободили село Дачное, но на этом же направлении у россиян есть продвижение от села Котляровка — админграницы с Днепропетровщиной.
Об этом в отчете сообщил американский Институт изучения войны (ISW).
В то же время кадры, датированные тем же числом, свидетельствуют о том, что на этом же направлении россияне недавно продвинулись юго-западнее села Котляровка Донецкой области, возле ее админграницы с Днепропетровщиной.
Эксперты также сообщают, что российские военные блогеры раскритиковали Министерство обороны России за преувеличение своих боевых успехов и, в частности, главу Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, который рассказывал, что российские войска захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов с марта 2025 года.
Напомним, в начале июня россияне распространяли фейк о «прорыве» на Днепропетровщине. Однако тогда Генштаб опроверг эту информацию. В Силах обороны юга также отмечали, что ситуация в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады остается напряженной.
В свою очередь командир батальона «Айдар» Станислав Бунятов заявлял, что российские войска постепенно продвигаются к админгранице с Днепропетровщиной.
По его словам, оккупанты пытаются закрепиться в приграничных населенных пунктах.