ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
302
Время на прочтение
1 мин

ВСУ освободили село на Днепропетровщине, но россияне прут в сторону админграницы

Напряжение на Днепропетровщине растет — россияне пытаются прорвать оборону ВСУ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Армия оккупантов пытается прорваться на Днепропетровщину любой ценой

Армия оккупантов пытается прорваться на Днепропетровщину любой ценой / © Associated Press

На Новопавловском направлении ВСУ освободили село Дачное, но на этом же направлении у россиян есть продвижение от села Котляровка — админграницы с Днепропетровщиной.

Об этом в отчете сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

В то же время кадры, датированные тем же числом, свидетельствуют о том, что на этом же направлении россияне недавно продвинулись юго-западнее села Котляровка Донецкой области, возле ее админграницы с Днепропетровщиной.

Эксперты также сообщают, что российские военные блогеры раскритиковали Министерство обороны России за преувеличение своих боевых успехов и, в частности, главу Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, который рассказывал, что российские войска захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов с марта 2025 года.

Напомним, в начале июня россияне распространяли фейк о «прорыве» на Днепропетровщине. Однако тогда Генштаб опроверг эту информацию. В Силах обороны юга также отмечали, что ситуация в зоне боевой ответственности 31-й отдельной бригады остается напряженной.

В свою очередь командир батальона «Айдар» Станислав Бунятов заявлял, что российские войска постепенно продвигаются к админгранице с Днепропетровщиной.

По его словам, оккупанты пытаются закрепиться в приграничных населенных пунктах.

Дата публикации
Количество просмотров
302
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie