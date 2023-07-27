ВСУ освободили село Старомайорское в Донецкой области: Зеленский показал видео

ВСУ во время успешного наступления освободили село Старомайорское Волновахского района Донецкой области от российских окупантов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео военных из освобожденного села.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 27 июля, опубликовал видео, на котором украинские защитники отчитываются об освобождении села Старомайорское Донецкой области.

Освобождала село 35 бригада морской пехоты ВСУ совместно с силами территориальной обороны — с батальоном "Арей" УДА 129 ОБрТрО.

"Наш Юг! Наши ребята! Слава Украине!", — написал президент Зеленский.

Мониторинговая группа DeepState подчеркнула, что битва за это село была очень тяжелой и долгой.

"Битва за это село была тяжелой и долгой. Было отдано невероятно много усилий и несмотря на все населенный пункт был освобожден. Каждый сантиметр освобождения является ценой сверхчеловеческих усилий. Помним об этом!", - говорится в сообщении.

Старомайорское на карте

Напомним, в Генштабе утром 27 июля отметили, что украинская армия имеет успех на востоке во время контрнаступления. В частности, Вооруженные силы Украины продвинулись в районе села Старомайорское в Донецкой области.

Также в Институте изучения войны (ISW) 27 июля сообщили, что вооруженные силы начали большое контрнаступление на юге.

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