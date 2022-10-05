ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Луганской области — Гайдай

Украинские защитники освободили шесть населенных пунктов в Луганской области.
Названия этих населенных пунктов пока не разглашаются, чтобы украинские военные смогли там безопасно закрепиться. Ведь россияне после официальных сообщений об освобождении стирают эти населенные пункты с лица земли.
Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
"Могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день в Луганской области освободили шесть населенных пунктов", — пояснил Гайдай.
Глава Луганской ОВА рассказал, что жители оккупированного региона ждут возвращения Украины на Луганщину. Среди них есть и проживающие в оккупации с 2014 года.
Гайдай призвал жителей Луганской области уехать из зоны боевых действий.
Напомним, американский бригадный генерал спрогнозировал дальнейшие поражения Путина.
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