ВСУ освободили шесть населенных пунктов в Луганской области — Гайдай

Названия этих населенных пунктов пока не разглашаются, чтобы украинские военные смогли там безопасно закрепиться. Ведь россияне после официальных сообщений об освобождении стирают эти населенные пункты с лица земли.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"Могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день в Луганской области освободили шесть населенных пунктов", — пояснил Гайдай.

Глава Луганской ОВА рассказал, что жители оккупированного региона ждут возвращения Украины на Луганщину. Среди них есть и проживающие в оккупации с 2014 года.

Гайдай призвал жителей Луганской области уехать из зоны боевых действий.

Напомним, американский бригадный генерал спрогнозировал дальнейшие поражения Путина.

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