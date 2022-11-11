ВСУ освободили уже более 3000 квадратных километров юга Украины

В Силах обороны говорят, что никогда не спешат заявлять об освобождении территорий.

Площадь освобожденной территории юга Украины по состоянию на 11 ноября составила более 3000 тыс. кв. км, хотя за день до этого военные говорили о 260 кв. км.

Об этом руководительница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

По данным украинского командования, на этих территориях еще остаются подразделения российских войск, которые "стараются, наверное, создать диверсионные меры".

"Работа по этому направлению нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если в предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это более 3000 квадратных километров освобожденных территорий", — рассказала Гуменюк.

Она отметила, что еще есть территории на юге, на которых могут находиться враждеские остатки.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Силы обороны вернули под контроль Украины Херсон. Вечером президент Владимир Зеленский сказал, что украинские военные находятся на подступах к городу, но специальные подразделения уже там.

В этот же день глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об освобождении всей области, однако в оккупации до сих пор остается Кинбурн.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что теперь важно обеспечить масштабный побег российских войск со всей Украины.

По оценкам американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, уже к концу 2022 года ВСУ могут освободить захваченные после 24 февраля территории, а к лету 2023-го – оккупированный Крым.

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