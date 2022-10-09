ВСУ освободили в Херсонской области более 1170 квадратных километров территорий — Гуменюк

Вооруженные силы Украины освободили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"С начала активных действий освобождено более 1170 километров на Херсонском направлении. Продолжается работа и по закреплению территорий, и по зачистке, поскольку населенные пункты в которые мы заходим, имеют немало сюрпризов, которые оставили после себя оккупанты", — отметила она.

Однако Гуменюк в очередной раз напомнила, что не стоит спешить возвращаться в освобожденные поселки, поскольку оккупанты во время отступления заминировали здания, дороги и поля.

"Нужно быть осмотрительными и не спешить возвращаться на освободившиеся территории, дать возможность специалистам провести стабилизационные мероприятия, чтобы возврат был безопасным", — подчеркнула Гуменюк.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Украинские военные с начала октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

В российской обороне в Херсонской области произошел частичный обвал.

Очень важной победой для ВСУ является освобождение Давидового Брода, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Военные эксперты допускают, что украинские военные могут повторить в Херсонской области успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

Попавшие на юг Украины оккупанты деморализованы и напуганы, поэтому сдаются в плен с техникой.

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