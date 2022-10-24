ВСУ освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов — ОК "Юг"

Украинские военные продолжают освобождать временно оккупированные территории на юге Украины.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.
Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
На освободившихся территориях проходят стабилизационные мероприятия. Отмечается, что в деоккупированных населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек.
В настоящее время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей.
"Эта дорога действительно стратегически важна, из-за этого они (оккупанты — ред.) так за нее упорно держатся", — рассказал один из воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
Деоккупация Херсона
Вооруженные силы Украины закрепляются на освобожденных территориях Херсонщины. Россияне продолжают издалека обстреливать область, однако у Украины уже есть планы по возвращению этих территорий к жизни.
Российские войска заминировали и могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.
Накануне коллаборанты заявили об "эвакуации" гражданского населения. На самом деле, оккупационные войска и предатели готовятся отступать. Адвокат Александр Мусиенко считает, что российским солдатам в Херсонской области, вероятно, под эгидой жеста доброй воли придется отойти на левый берег Днепра.
Российские войска в Херсонской области рискуют попасть в котел – именно с этим связано их отступление с правого берега Днепра, пояснил военный эксперт Сергей Грабский.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что заявления оккупационных властей Херсона об "эвакуации" на левый берег Днепра – это информационная операция и манипуляция.
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