ВСУ освободили в Херсонской области более 90 населенных пунктов — ОК "Юг"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

На освободившихся территориях проходят стабилизационные мероприятия. Отмечается, что в деоккупированных населенных пунктах проживает около 12 тысяч человек.

В настоящее время ВСУ сражаются с врагом за один из стратегических путей.

"Эта дорога действительно стратегически важна, из-за этого они (оккупанты — ред.) так за нее упорно держатся", — рассказал один из воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Деоккупация Херсона

Вооруженные силы Украины закрепляются на освобожденных территориях Херсонщины. Россияне продолжают издалека обстреливать область, однако у Украины уже есть планы по возвращению этих территорий к жизни.

Российские войска заминировали и могут взорвать Каховскую ГЭС, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Украину.

Накануне коллаборанты заявили об "эвакуации" гражданского населения. На самом деле, оккупационные войска и предатели готовятся отступать. Адвокат Александр Мусиенко считает, что российским солдатам в Херсонской области, вероятно, под эгидой жеста доброй воли придется отойти на левый берег Днепра.

Российские войска в Херсонской области рискуют попасть в котел – именно с этим связано их отступление с правого берега Днепра, пояснил военный эксперт Сергей Грабский.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что заявления оккупационных властей Херсона об "эвакуации" на левый берег Днепра – это информационная операция и манипуляция.

Читайте также: