ВСУ освобождают Лиман от оккупантов: все подробности, видео и карта боевых действий

Вооруженные силы Украины, вероятно, завершили оцепление российских войск в городе Лиман на севере Донецкой области. Эксперты прогнозируют, что украинские военные смогут взять город в ближайшее время, если оккупанты не получат подкрепления.

ТСН.ua разбирался, что сейчас происходит в Донецкой области.

Генеральный штаб ВСУ не комментирует ход данной военной операции, однако представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение Лимана уже на этапе завершения.

"Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", — заявил Череватый.

Как сообщает американский Институт изучения войны (ISW), успех ВСУ в Лимане будет иметь серьезные последствия для российской группировки на севере Донецкой и западе Луганской областей и позволит украинским войскам угрожать российским позициям в районе Северодонецка и Лисичанска.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что ждать хороших известий из Лимана осталось совсем недолго:

"До вчерашнего дня выходили оттуда усиленными темпами. Они тоже боятся окружения и не хотят попадать в "котлы". В Лимане говорят, осталось мало регулярных частей — два батальона "Барс" и казачий полк. Мы его не атакуем, а просто окружаем. Поскольку нет снабжения, им нечем воевать. Это будет очень хорошее пополнение для обменных фондов. Так что можно согласиться, что хорошие новости из Лимана могут прийти сегодня-завтра".

Российские "военкоры" бьют тревогу

Первые российские сообщения об окружении Лимана украинцами поступили после 15:00 29 сентября. Российские источники указывали, что ВСУ завершили оцепление российской группировки в районе Лимана по состоянию на конец дня 29 сентября.

По сообщениям российских военных корреспондентов, ВСУ прорвали российскую оборону в районе Ставков, в 10 км севернее Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и выезда для ВС РФ, удерживающих линию к западу от Лимана. Российские блогеры назвали ситуацию "чрезвычайно сложной" для подразделения БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые, как сообщается, держат оборону в районе Дробышево и в Лимане.

Другой российский военный блогер заявил, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и перерезали российский доступ к критической дороге Сватово-Лиман, являющейся основной наземной линией связи, поддерживающей российскую группировку в самом Лимане. Несколько блогеров заявили, что без немедленного подкрепления российских войск украинские войска смогут взять Лиман.

Оккупанты бросили мобилизованных спасать ситуацию

По данным Генштаба ВСУ, руководство ВС РФ направило на Лиман только что отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав. Так, 26 сентября, в Лиман отбыло 7 танков, 2 из которых по дороге попали в ДТП. Кроме этого, экипажи танков не прошли должной огневой подготовки с применением штатного вооружения.

Военный эксперт Олег Жданов, комментируя этот случай, отметил, что мобилизованным приготовили роль смертников.

"Это говорит о том, что механики-водители "нулевые". Они, по-видимому, не справились с управлением. Кроме того, экипажи также не прошли соответствующей подготовки. Навыки ведения огня для танкистов очень важны. Вот почему я говорил, что первой волной мобилизованных будут смертники. Их просто бросят в топку войны", — отметил Жданов.

"Вторая армия мира" убегает из Лимана

В командовании Сухопутных войск ВСУ обнародовали видео отступления россиян на Лиманском направлении. На видео оккупанты, получившие приказ "ни шагу назад", хаотично убегают по лесам.

"На видео, вероятно, "тактическая перегруппировка" оккупационных войск на Лиманском направлении", — говорится в описании под видео.

По Сети распространяются ролики, как "вторая армия мира" пытается вырваться из котла.

Журналист Юрий Бутусов обнародовал в Facebook фото с беспилотника с места боевых действий. По его словам, значительное скопление войск РФ в Лимане пытается выйти из оцепления.

"Российская колонна из боевых машин и краденого гражданского транспорта сейчас в селе Заречное, готовится прорваться в Торское и выйти из окружения. Эта улица — единственный путь, на котором россияне будут накапливаться, чтобы убежать. Путь простреливается украинцами... Врага хорошо видят. Российские войска сейчас сформировали колонны в Лимане и они одна за другой начинают движение, будут пытаться очень быстро прорваться еще до темноты. Россияне опасаются, что в темноте наша пехота выйдет за Торское и любое движение будет вообще невозможно. Торопятся", — пишет Бутусов.