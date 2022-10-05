ВСУ освобождают Луганщину: все, что известно о деоккупации и важных точках на фронте

Учитывая успехи защитников Украины на разных направлениях, Путин на сегодняшний день полностью контролирует только оккупированный Крым. Контролирует пока что.

Украинские военные, освобождая города и села, добрались уже и до Луганской области после своих успехов в Харьковской и Херсонской областях. 5 октября официально стало известно о деоккупации шести населенных пунктов Луганщины.

ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации в Луганской области.

Первым освобожденным от оккупантов населенным пунктом области стала Белогоровка. Ее ВСУ деоккупировали еще в 20-х числах сентября. Там украинские защитники уничтожили немало российской техники, захватили трофеи и взяли в плен более 20 оккупантов.

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Так, благодаря точной работе разведчиков с артиллеристами украинские пехотинцы смогли втихаря зайти на вражеские позиции вблизи Белогоровки.

"Операция была успешной, с минимальными потерями, очень быстро. Мы справились за считанные часы", – рассказали украинские военные.

Когда 1 октября ВСУ освободили от захватчиков Лиман Донецкой области, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сразу же анонсировал начало деоккупации возглавляемой им области.

В тот же день на продвижение украинских войск в Луганской области намекнул советник Офиса президента Алексей Арестович. Он ссылался на "злые языки", которые сообщали, что ВСУ ведут бои с россиянами в районах населенных пунктов Кузьмино и Заречное.

Почему очень важно освободить Сватово

3 октября Гайдай проинформировал, что российские оккупанты вывозят людей из Сватовской психбольницы, чтобы сделать из нее место обороны. По всей видимости, враги готовились к приходу украинских войск.

ВСУ имеют все шансы одержать победу в городе Сватово Луганской области, прогнозировал 4 октября Арестович. Однако он отмечал, что до освобождения Северодонецка и Лисичанска еще далеко.

"Будем говорить, что говорят в российских пабликах. Что "злые ВСУ" одновременно развивают наступление на Харьковщине: от Купянска на Сватово, от Дробышевого до Сватово и подбираются к Кременной", – рассказывал советник ОП.

Военный аналитик Игаль Левин объяснил, почему для украинских войск так важно освободить Сватово.

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"Сватово – ключевой пункт. Он открывает контроль над оперативными пространствами, в том числе и степями, ведущими в Старобельск. Сватово и Старобельск – это главные узловые точки там, логистические точки, главные опорные точки. Когда мы говорим об освобождении Северодонецка, Лисичанская, то ключ к этому – это Сватово и Старобельск”, – отметил аналитик.

Подготовка оккупантов к обороне

4 октября Гайдай проинформировал, что защитники Украины уже вплотную приблизились к границе Луганской области на северо-западе. Враги готовились к обороне: минировали территорию, в частности подъездные дороги, мосты, админздания и знаковые сооружения.

"Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали во время контрнаступления", – сообщал глава Луганской ОВА.

В частности, российская армия готовилась к обороне Кременной, стягивая туда большое количество личного состава и минируя территории. Как объяснял Гайдай, Кременная – важное направление для ВСУ, потому что из этого города открываются пути на Старобельск, Рубежное и Северодонецк.

Официальный старт деоккупации Луганской области

5 октября глава Луганской области сообщил об официальном начале ее освобождения украинскими силами. Так, в некоторых населенных пунктах были установлены национальные флаги.

Уже вечером в этот же день Гайдай заявил об освобождении шести населенных пунктов Луганщины.

"Могу сказать, что по состоянию на сегодняшний день в Луганской области освобожили шесть населенных пунктов", — сказал глава ОВА.

Он также заверил, что жители оккупированного региона ждут возвращения Украины. Среди них есть и проживающие в оккупации с 2014 года.

Гайдай также посоветовал жителям оккупированных территорий Луганщины выехать как можно дальше от линии фронта или находиться рядом с укрытиями.

Напомним, по оценке военного эксперта Михала Самуся, после того, как ВСУ освободят город Сватово, у россиян посыплется фронт.

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