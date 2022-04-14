Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ отбили 10 атак врага на востоке: уничтожены 30 оккупантов, 6 танков и другая техника

Дата публикации
Просмотры
2596
Поделиться:
WhatsApp
Viber
ВСУ отбили 10 атак врага на востоке: уничтожены 30 оккупантов, 6 танков и другая техника

Министерство обороны Украины

Украинские защитники продолжают уничтожать врага.

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 14 апреля успешно отбили 6 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

Также защитники нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, в течение суток усилиями бойцов ВСУ уничтожены:

  • 4 танка
  • 6 бронетранспортеров
  • 4 боевые машины пехоты
  • 1 артиллерийская система

Тем временем оперативно-тактическая группировка "Восток" в течение суток отбила 4 атаки и уничтожила:

  • личного состава – 30
  • танков – 2
  • МТЛБ – 1
  • артиллерийских систем – 1

Читайте также:

Следующая публикация