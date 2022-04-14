ВСУ отбили 10 атак врага на востоке: уничтожены 30 оккупантов, 6 танков и другая техника

ВСУ отбили 10 атак врага на востоке: уничтожены 30 оккупантов, 6 танков и другая техника

Украинские защитники продолжают уничтожать врага.

Украинские бойцы Объединенных сил в течение 14 апреля успешно отбили 6 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

Также защитники нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности, в течение суток усилиями бойцов ВСУ уничтожены:

4 танка

6 бронетранспортеров

4 боевые машины пехоты

1 артиллерийская система

Тем временем оперативно-тактическая группировка "Восток" в течение суток отбила 4 атаки и уничтожила:

личного состава – 30

танков – 2

МТЛБ – 1

артиллерийских систем – 1

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