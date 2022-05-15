ВСУ отбили 17 атак и уничтожили два вертолета и пять беспилотников РФ: успехи ВСУ на Донбассе за 15 мая

ВСУ отбили 17 атак и уничтожили два вертолета и пять беспилотников РФ: успехи ВСУ на Донбассе за 15 мая

Вдоль всей полосы обороны Донецкой и Луганской областей враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Отмечается, российские военные обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

Об актуальной информации по ситуации на Донбассе сообщает группировка Объединенных сил.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

3 танка;

1 артиллерийскую систему;

6 единиц боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».

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Всего за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили:

один зенитный ракетный комплекс,

58 танков,

26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО),

98 единиц боевой бронированной техники,

7 единиц специальной инженерной,

33 единицы автомобильной техники,

одну зенитную установку.

Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

По данным Оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 15 мая, украинские воины отразили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено:

личного состава – 84

танков – 1

БМП – 4

АТТ – 1

вертолетов – 1

БПЛА – 1

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