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ВСУ отбили 17 атак и уничтожили два вертолета и пять беспилотников РФ: успехи ВСУ на Донбассе за 15 мая

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ВСУ отбили 17 атак и уничтожили два вертолета и пять беспилотников РФ: успехи ВСУ на Донбассе за 15 мая

Фото: Министерство обороны Украины

Вдоль всей полосы обороны Донецкой и Луганской областей враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Отмечается, российские военные обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

Об актуальной информации по ситуации на Донбассе сообщает группировка Объединенных сил.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

  • 3 танка;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 6 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».

Всего за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили:

  • один зенитный ракетный комплекс,
  • 58 танков,
  • 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО),
  • 98 единиц боевой бронированной техники,
  • 7 единиц специальной инженерной,
  • 33 единицы автомобильной техники,
  • одну зенитную установку.

Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.

По данным Оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 15 мая, украинские воины отразили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено:

  • личного состава – 84
  • танков – 1
  • БМП – 4
  • АТТ – 1
  • вертолетов – 1
  • БПЛА – 1

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