ВСУ отбили 17 атак и уничтожили два вертолета и пять беспилотников РФ: успехи ВСУ на Донбассе за 15 мая

Вдоль всей полосы обороны Донецкой и Луганской областей враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Отмечается, российские военные обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.
Об актуальной информации по ситуации на Донбассе сообщает группировка Объединенных сил.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 3 танка;
- 1 артиллерийскую систему;
- 6 единиц боевой бронированной техники;
- 1 вражеский автомобиль.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10».
Всего за неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 93 вражеских атаки. Уничтожили:
- один зенитный ракетный комплекс,
- 58 танков,
- 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО),
- 98 единиц боевой бронированной техники,
- 7 единиц специальной инженерной,
- 33 единицы автомобильной техники,
- одну зенитную установку.
Подразделениями ПВО сбиты 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппарата оккупантов.
По данным Оперативно-тактической группировки "Восток", российские войска продолжали совершать наступательные действия. Так, 15 мая, украинские воины отразили 5 атак врага. В результате боев было уничтожено:
- личного состава – 84
- танков – 1
- БМП – 4
- АТТ – 1
- вертолетов – 1
- БПЛА – 1
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