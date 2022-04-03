ВСУ отбили 6 атак оккупантов и уничтожили кучу российской техники — Генштаб

Российские оккупанты продолжают нести потери.
На территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 апреля, отразили шесть атак российской армии.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Были уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты.
Украинская авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.
Напомним, российские военные массово отказываются воевать в Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации россиян остается на очень низком уровне.
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