ВСУ отбили 6 атак оккупантов и уничтожили кучу российской техники — Генштаб

Российские оккупанты продолжают нести потери.

На территории Донецкой и Луганской областей Вооруженные силы Украины за минувшие сутки, 2 апреля, отразили шесть атак российской армии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Были уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

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Кроме того, Воздушные силы ВСУ уничтожили восемь воздушных целей оккупантов: два самолета, один вертолет, один БПЛА и четыре крылатые ракеты.

Украинская авиация продолжала наносить удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам.

Напомним, российские военные массово отказываются воевать в Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации россиян остается на очень низком уровне.

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