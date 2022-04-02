ВСУ отбили 9 атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях: пострадали жилые дома

Обстрелам подверглись жилые кварталы.

ВСУ за сутки на Донецком и Луганском направлениях отбили девять вражеских атак. Обстрелам подверглись города и жилые дома в областях.

Об этом 2 марта сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Украинские защитники уничтожили 8 российских танков, 44 боевые бронированные машины, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских.

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Обстрелам подверглись города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, Попасная, населенные пункты Березово, Тошковка.

Там поврежден или разрушен 31 объект – 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры.

Ночью 2 апреля россияне снова открыли огонь по Лисичанску, что привело к повреждению пяти домов. Еще два возгорания жилья произошли в Тошковке. Число жертв устанавливается. Сотрудниками ГСЧС спасены семь человек, один житель Рубежного ранен.

Позиционные бои в Рубежном и Попасной продолжаются. Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в оккупированном городе Алчевск в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи Попасной поступило около 30 раненых оккупантов.

"По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время за прошедшую неделю безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составили около 800 человек", — написал Гайдай.

Сергей Гайдай

Сергей Гайдай

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