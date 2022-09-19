ВСУ отбили атаки оккупантов, обстреляли опорные пункты россиян и уничтожили их технику — Генштаб

Украинские защитники отразили три атаки российских оккупантов на линии фронта.
В Запорожской области ВСУ уничтожили 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника.
Об этом 19 сентября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.
"В течение суток авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один состав боеприпасов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БпЛА противника", — говорится в сообщении.
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по 3 складам боеприпасов оккупантов. Общие потери врага уточняются.
"Подтверждены факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября текущего года в Запорожской области. На указанном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более ста военнослужащих", — отметили в Генштабе.
Напомним, американский бригадный генерал спрогнозировал дальнейшие поражения Путина.
Читайте также:
- Ежедневный "крестный ход" и готовые результаты "голосования": как Россия планировала присоединять Харьковщину
- Германия передала Украине два РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo
- Зеленский утвердил состав делегации на Генассамблею ООН