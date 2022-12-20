ВСУ отбили атаки оккупантов около 10 населенных пунктов: где именно и какие направления самые горячие

Оккупанты сосредоточили наступательные действия в двух направлениях.

В Украине начались трехсотые сутки российского широкомасштабного вторжения Российской Федерации. Оккупанты и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины 20 декабря.

Отмечается, что враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.

За прошедшие сутки, 19 декабря, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Краснопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменное, Подгородное, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ для ускорения окончания войны нужны поставки нового оружия. По его словам, нужно больше орудий, снарядов, современных танков, которые пока еще не поставляются Украине, более дальнобойные системы залпового огня, современная действительно эффективная ПВО и т.д.

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