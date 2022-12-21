ВСУ отбили атаки оккупантов около 25 населенных пунктов: где именно

В Украине начались 301 день российского широкомасштабного вторжения. За минувшие сутки, 20 декабря, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населенных пунктов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 21 декабря.

Сообщается, что среди таких населенных пунктов, возле которых украинские защитники отразили атаки оккупантов: Масютовка Харьковской области; Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка в Луганской и Верхнекаменской, Веселое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

По всей территории Украины остается опасность авиационных и ракетных ударов.

Напомним, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что ситуация на фронте в Донецкой области чрезвычайно сложна, ведь там российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ, поэтому ищут слабые места, чтобы таранить всеми видами артиллерии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал о жестоких атаках на Донбассе. Он говорит, что Россия бросает все силы.

Читайте также: