ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой области и поразили более 20 районов сосредоточения врага — Генштаб

Недалеко от Новоивановки оккупанты обустроили госпиталь, где занижают степень тяжести ранений армейцев РФ.

В Украине 1 февраля начались 343 сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки, 31 января, подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Ямполевка, Спорное, Раздолевка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка и Парасковеевка Донецкой области.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, оккупанты за прошедшие сутки нанесли 5 авиационных и 6 ракетных ударов. Совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Поражение потерпела гражданская инфраструктура населенных пунктов Сумской, Харьковской, Николаевской и Херсонской областей.

"Высокой остается опасность российских авиационных и ракетных ударов по всей Украине", – предупредили в Генштабе ВСУ.

Противник не прекращает наступательных действий в Лиманском и Бахмутском направлениях. Несет большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Из минометов и артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Рожковичи, Басовка, Александровка и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица и Бударки Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах Ивановки, Купянска, Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Ковалевки — Луганской.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпели Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Верхнекаменное, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Новопавловском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленко, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

В Запорожском направлении под огневое влияние попали районы 20 населенных пунктов, Среди них — Времовка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам 21 населенного пункта. В частности, это Золотая Балка, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Берегово, Янтарное и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

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Противник продолжает нести потери. Так, в районе Новоивановки Луганской области обустроен еще один военный госпиталь. На лечении находятся около 100 российских военнослужащих. Степень тяжести ранения обычно занижают и не учитывают в медицинских документах. После оказания минимальной помощи – отправляют на передовую.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Ракетники и артиллеристы поразили 13 районов сосредоточения живой силы противника, 1 пункт управления и 1 боеприпасный состав.

Как сообщалось, российские оккупационные войска днем 31 января по артиллерии ударили по Бахмуту Донецкой области. В результате погибли мужчина и 12-летний мальчик. Правоохранители говорят о пяти раненых горожанах. Артобстрелом россияне нанесли значительные разрушения городу.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке к новому наступлению России, заявив, что государство уже отвечает на такую "подготовку к попытке реванша".

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Россия готовится к серьезной эскалации войны, которая может произойти через две-три недели. Он не исключил, что РФ может попытаться устроить еще одну атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года. Возможно, это будет даже приурочено к годовщине вторжения. Данилов анонсировал, что главные бои войны еще впереди.

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