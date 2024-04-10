ВСУ отбили атаки РФ возле Часового Яра, Тернов и Клещиевки – главное со сводки Генштаба

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины отразили ряд атак оккупационной армии. В частности, возле Часового Яра, Тернов и Клещиевки Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 10 апреля.

В общем, враг нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 149 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 17 Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны 14 дронов были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая Харьковской области; Новоселовское, Твердохлебово Луганской области; Ямполевка, Торское, Верхнекаменное, Часов Яр, Спорное, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Калиново, Семеновка, Новобахмутовка, Бердичи, Нетайлово, Яснобродовка, Карловка, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Елизаветовянское, Антон, области; Роботино Запорожской области; Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Кисловка, Ивановка Харьковской области и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клищиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Авдеевском направлении в нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное враг, 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, осуществил безуспешную атаку позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 3 средствам противовоздушной обороны оккупантов.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ближайшие месяцы на фронте будут непростыми. Вдоль всей линии фронта продолжаются военные действия, но "отдельным направлением стоит украинский восток, Донецкая и Луганская области".

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