ВСУ отбили атаки россиян около более 20 населенных пунктов в Луганской и Донбассе — сводкаГенштаба

За минувшие сутки подразделения Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это — Площадка, Краснопоповка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Опросное, Зеленополье, Андреевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 декабря.

Российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Всего враг выпустил 98 ракет и совершил более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза авиационных и ракетных ударов противника по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай Черниговской области; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбино и Кондратовка на Сумщине и Стрелеча, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении огневого воздействия подверглись районы Синьковки, Орлянки, Табаевки, Берестового и Вишневого Харьковской области и Владимировки и Стельмаховки — Луганской.

На Лиманском направлении враг осуществил обстрелы позиций наших войск вблизи Макеевки, Площадки, Червонопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Железное, Марьинка и Первомайское в Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг нанес огненное поражение вблизи населенных пунктов Богоявленка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает уничтожать артиллерию гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населённых пунктов. В частности, Плавные, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Милово в Херсонской области.

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Сирогозы. Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому, лояльным местным к оккупантам, предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым.

В Луганской области оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству Российской Федерации.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и состав боеприпасов противника.

Напомним, 16 декабря утром из районов Каспийского и Черного морей РФ выпустила по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и 4 управляемые авиационные ракеты (Х-59/ Х-31п).

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