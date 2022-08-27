ВСУ отбили атаки россиян от шести населенных пунктов на границе Луганщины и Донбасса — Гайдай

Россия усилила огневое влияние в Луганской области: полностью оккупировать ее до сих пор не удалось.
За последнюю ночь армия агрессорки России нанесла 23 артиллерийских обстрела. В частности, оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, осуществили три танковых наступления, а также четыре ракетных удара.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Впрочем, ограниченные тактические достижения, когда в оккупантов случаются, они не в состоянии превратить в оперативные успехи — месяцами замирают на занятых позициях, а кое-где отходят на предыдущие", — подчеркнул глава региона.
По его словам, украинские защитники отразили атаки россиян от шести населенных пунктов, расположенных на границе Луганщины и Донетчины. Кроме того, в районах еще шести городов и сел работала авиация оккупанта.
Напомним, начались 185 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Оккупанты пытались наступать на нескольких направлениях: на Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском. Впрочем, противник желаемого успеха не добился. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба.
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