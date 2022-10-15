Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки армии агрессорки России в Донецкой области, но враг продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донбасса, а также на содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Детальнее о ситуации на фронт — в сводке Генштаба ВСУ 15 октября.

Враг не прекращает наносить удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. За минувшие сутки, оккупанты нанесли шесть ракетных и тридцать авиационных ударов, совершили сорок восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг продолжает использовать крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

За прошедшие сутки пострадала инфраструктура и мирные граждане Харькова, Константиновки, Соледара, Бахмута, Чумаков, Лебединского, Запорожья, Давыдового Брода и Мирного. Днепропетровская область и город Очаков подвержены ударам иранских ударных БЛА. Шесть из девяти удалось сбить украинским защитникам.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Рожковичи Сумской области. Также оккупанты проводили разведку в районе населенного пункта Блешня Черниговской области с использованием БПЛА, который удалось сбить;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гатище, Волчанские Хутора, Старица и Дворичное;

на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Вишневое, Грековка, Григорьевка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Надежда, Нововодяное, Ольговка, Первомайское, Раздолевка, Табаевка, Тернополя;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Одрадовка, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Каменка, Тонечко, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опросное, Невельское, Марьинка и Красногоровка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не вел и продолжает инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 20 районов населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Времовка, Золотая Нива, Угледар, Павловка, Никольское и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более тридцати населенных пунктов вдоль линии столкновения.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. Так, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых. В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию россии, смертность среди них превышает 50%.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. Так, в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожены 4 комплекса С-300.

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили девять БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили четыре пункта управления, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 12 складов с боеприпасами, одну артиллерийскую установку и 20 других важных целей.

Как сообщалось, успехи ВСУ в войне и провалы "второй армии мира" приближают конец режима президента-диктатора Путина. экспредседатель внешней разведки Николай Маломуж. Поражения россиян в Украине стали сигналом элит, которые начали искать варианты переговоров с Западом, а некоторые с Украиной.

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