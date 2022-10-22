ВСУ отбили атаки россиян возле Лимана и Белогоровки, оккупанты вербуют иностранных боевиков — Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки армии РФ в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области и Лиман, Иванград, Соледар, Новокалиново, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское Донецкой области. Оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и не оставляют попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 22 октября.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес 5 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил более 94 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские удары получили районы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Купянск; Бахмут, Одрадовка, Марьинка, Зеленополье Донецкой области; Запорожье, а также Нововоскресенское в Херсонской области.

Для своих преступлений противник использовал авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БПЛА "Shahed-136".

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается развертывание совместной региональной группировки войск российской федерации и республики Беларусь. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве республики Беларусь. По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются редкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, районов населенных пунктов Украинское, Николаевка, Красный Хутор и Роща Черниговской области, а также Покровка на Сумщине;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокое, Милово, Огурцово, Нескучное, Старица, Терновая, Стрелка и Чугуновка;

на Купянском направлении – из минометов и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Двуречная, Богдановка, Берестово и Кисловка;

на Лиманском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Кармазиновка, Заречное, Шейковка и Терны;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Иванград, Раздолевка, Зеленополье, Клищиевка и Опросное;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии, в районах Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Водяного и Первомайского.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Совершил обстрелы в районах Угледара, Пречистовки, Времевки, Великой Новоселки, Белогорья, Зеленой Рощи и Малой Токмачки.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Среди них — Новоскресенское, Мирное, Давидов Брид и Новогреднево.

По имеющейся информации, Херсон оставила значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Враг готовит Херсон к уличным боям. По состоянию на 21 октября, российские оккупанты проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков.

Возрастает уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения российской федерации. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения.

Подтверждено огненное поражение Силами обороны, 20 октября этого года, ремонтной базы оккупантов и вражеской техники в районе Новой Каховки Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.

Напомним, Вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра. Оккупанты начали вывозить из Херсона и подконтрольных им населенных пунктов так называемые госучреждения.

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