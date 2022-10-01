ВСУ отбили атаки россиян возле Зайцева и Соледара, поражен опорный пункт и склады врага — Генштаб

Армия агрессорки России продолжает сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области и содержании временно захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 октября.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 85 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. От вражеских ударов пострадали более 50 населенных пунктов. В частности, Белогоровка, Новониколаевка, Благодатка, Сухой Пруд и Одрадовка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелка, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка и Спорное;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Прасковьевка;

на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;

в Новопавловском направлении – в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.

В Запорожском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.

На Южнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Степная Долина, Мирное, Сухой Пруд, Ольгино и Архангельское.

В связи с существенным недостатком человеческих ресурсов, в первую очередь офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ. В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части.

Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемую на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов. Для указанных подразделений планируют мероприятия подготовки и согласования сроком не более одного месяца, с последующим выбытием в район ведения боевых действий на территории Украины.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника вблизи Нью-Йорка, Зайцева и Соледара.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла одиннадцать ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили три БПЛА и вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили одиннадцать пунктов управления разного уровня и восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали еще 14 военных объектов врага – склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, станции радиоэлектронной борьбы и разведки.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что активные боевые действия в Украине скоро закончатся.

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