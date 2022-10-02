ВСУ отбили атаки возле Бахмута и Первомайского, авация поразила опорный пункт врага – Генштаб

Армия Российской Федерации продолжает сосредотачивать усилия на попытках оккупации Донецкой области, содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Остается угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 октября.

За минувшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 75 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины. Кроме того, для ударов по объектам инфраструктуры враг применяет БПЛА иранского производства "Shahed-136".

За прошедшие сутки от вражеских ударов пострадало более 30 населенных пунктов. Среди них – Белогоровка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Водяное, Трудовое, Богоявленка, Новоукраинка, Орехов, Железнодорожное, Ильинка, Никополь, Благодативка, Николаев, Очаков и Одесса.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Сиверском направлении – в районах населенных пунктов Середина Буда, Фотовиж и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области;

на Краматорском направлении – Григоровка, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздолевка;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Опросное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огненное поражение в районах населенных пунктов Новоукраинка, Прасковьевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерское, Большая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольское, Полтавка, Новополь и Времовка.

На Пивденнобужском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районам 28 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения.

Противник продолжает нести потери на украинской земле в результате эффективных действий Сил обороны. Подтверждено уничтожение боеприпасов после огневого поражения 30 сентября в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области и ранения около 50 человек.

Продолжаются меры частичной мобилизации, объявленной военно-политическим управлением русской федерации. С 30 сентября этого года военные части противника, базирующиеся на временно оккупированной территории Крыма, приведены в боевую готовность "полная", проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений. Известно о формировании на территории полуострова мотострелковой дивизии за счет отмобилизованного мужского населения автономной республики Крым, Краснодарского края и Адыгеи.

Отмечено прибытие в пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты, базирующейся в Севастополе около двух тысяч отмобилизованных лиц.

В городе Будённовск Ставропольского края, к 205 отдельной мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа, за мобилизацией прибыло около 5 тысяч человек. Известно, что в пункте постоянной дислокации части находится около 3 тысяч, остальные — в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. С указанным личным составом начались занятия по боевой подготовке.

За сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 1 октября, нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия в сутки поразили восемь командных пунктов, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Кроме того, в зону поражения попали три склада с боеприпасами и два зенитных ракетных комплекса С-300.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что активные боевые действия в Украине скоро закончатся.

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