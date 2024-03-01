ВСУ отбили атаки возле Клещиевки и Роботиного, на фронте произошло более 80 столкновений — Генштаб

ВСУ отразили ряд атак оккупантов на разных направлениях. В частности, возле Клищиевки, Тоненького и Роботиного. За прошедшие сутки произошло 83 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генерального штаба 1 марта.

Всего враг нанес 3 ракетных и 91 авиационных удара, совершил 142 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа Shahed.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бологовка, Митрофановка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка, Веролюбовка, Николаевка, Клещиевка, Новоегоровка, Александрополь, Новоалександровка, Очеретино, Новобахмутовка, Сухая Балка, Желательное, Соловьево, Семеновка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Юрковка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 12 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении силами обороны отражена 1 атака противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурма позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 3 реактивным системам залпового огня БМ-21 "Град", 2 артиллерийским средствам, 2 пунктам управления, 1 составу боеприпасов, 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три истребителя-бомбардировщика Су-34.

Как сообщалось, россияне пытаются захватить два населенных пункта под Бахмутом – это Ивановское и Богдановку, где бои уже ведутся в пределах населенного пункта.

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