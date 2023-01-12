ВСУ отбили атаки возле Кременной и Бахмута, россияне окапываются в Херсонской области — сводка Генштаба

За минувшие сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная на Луганщине и Раздолевка, Соль, Красная Гора, Парасковеевка, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 12 января.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Времен Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Кроме того, было совершено 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях. Есть опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Нововасиловка и Волковка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Стрелка, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы Двухлетнего, Западного, Купянска, Кисловки, Табаевки, Крахмального, Берестового, Вишневого, Ивановки и Первомайского Харьковской области и Стельмаховки – Луганской.

На Лиманском направлении под огненное поражение попали Терны в Харьковской области, а также Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Спорное, Выемка, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Клещивка, Дилиевка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Красногоровка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого воздействия испытали Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы населенных пунктов Свободное Поле Донецкой области; Малиновка, Зеленая Роща, Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Белогорье, Каменское и Плавные Запорожской области и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись Дудчаны, Степановка, Антоновка и Херсон.

Вблизи населенного пункта Раденск Херсонской области, российские захватчики построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые до этого обустраивались под полевой госпиталь.

Известно, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новообразованные так называемые частные военные компании «щит» и «русич». Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. За прошедшие сутки наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа «Орлан-10».

Наши ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три боеприпаса захватчиков.

Напомним, в России сменили главных руководителей войны. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу назначил командующим Объединенной группировкой войск в Украине начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Сергей Суровикин, занимавший эту должность до Герасимова, назначен его заместителем. Суровикин продержался в должности всего три месяца.

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