ВСУ отбили атаки врага в Луганской и Донецкой областях, россияне пытаются наступать на двух направлениях — Генштаб

За прошедшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки на Луганщине, а также Клищиевки и Марьинки в Донецкой области. Российские войска пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 9 декабря.

Отмечается, что за минувшие сутки противник нанес пять ракетных и трех авиационных ударов, а также совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня. Также сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

Ситуация на направлениях:

На Северском направлении враг обстрелял из минометов населенные пункты Ходыно, Сосновка, Кондратовка и Запсилье Сумской области.

На Слобожанском направлении огневого поражения из минометов и ствольной артиллерии потерпели районы населенных пунктов Стрелка, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по районам Грековки, Макеевки, Площадки, Невского и Краснопоповки Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг не прекращает попытки наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Андреевка, Верхнекаменское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Опросное, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В Новопавловском направлении враг ведет оборону. Обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам четырнадцати населенных пунктов. В частности, Времовки, Великой Новоселки и Новополя Донецкой области и Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданиловки и Степного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия. Танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались по районам населенных пунктов Берислав, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Днепровское и Огромное Херсонской области и окрестностям Херсона.

Противник продолжает нести потери. 7 декабря текущего года в результате огневого поражения районов сосредоточения оккупантов в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области, потери врага составили около 240 человек ранеными. Уничтожены 3 склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе "Токмакского противотуберкулезного диспансера" госпиталь полностью заполнен ранеными военнослужащими российских оккупационных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 боеприпаса захватчиков.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что только полное поражение России будет означать окончание войны в Украине. Впрочем, по его словам, о сроках ее завершения говорить рано.

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