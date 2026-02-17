ВСУ отбили более 200 квадратных километров за неделю: СМИ о рекордном продвижении украинских войск

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За пять дней украинским силам удалось освободить более 200 квадратных километров от российских окупантов, что стало наибольшим темпом продвижения украинских войск за последние примерно 2,5 года полномасштабной войны.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на анализ данных Института изучения войны (ISW), цитирует France 24 и другие международные СМИ.

Освобожденная территория концентрируется преимущественно восточнее Запорожья — в направлении, где российские войска имели успехи еще с лета 2025 года. Продвижение также фиксируется в Харьковском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях.

По данным западных экспертов, успех сделки может быть связан с нарушением линий связи российских войск — в частности, из-за масштабных сбоев в работе спутникового интернета, который использовали оккупанты для координации дронов и управления.

Это продвижение является наибольшим изменением линии фронта с летнего контрнаступления 2023 года и свидетельствует об активизации действий украинских войск на нескольких ключевых участках.

Ранее аналитики DeepState зафиксировали продвижение РФ в районе села Новониколаевка Донецкой области. Это показывает обновленная карта боевых действий.

Согласно данным проекта позиции захватчиков смещаются вперед в этом направлении, но официального подтверждения от Генерального штаба ВСУ относительно масштаба или тактического значения этого продвижения пока нет.

Как отмечают эксперты, для полной оценки ситуации требуются дополнительные данные.