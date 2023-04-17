ВСУ отбили более 50 ожесточенных атак только на 5 направлениях: главное со сводки Генштаба

Самые ожесточенные бои до сих пор продолжаются за Бахмут и Марьинку.

В течение суток российские оккупанты нанесли 34 авиационных удара, совершили 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 17 апреля.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где "самое жаркое"

Противник несет значительные потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 50 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Ситуация на севере

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спирне, успеха не имел. Под артиллерийские обстрелы попали Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайлово, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Берислав, Львово, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также был сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Мерлин".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, а также 1 вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Резервы врага

Для пополнения собственных потерь в живой силе из состава резерва оккупационных войск в Зайцево Донецкой области прибыли около 200 недавно мобилизованных оккупантов.

Из-за отсутствия четких указаний, малого срока индивидуальной и коллективной подготовки и неудовлетворительного уровня укомплектованности, эти россияне имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Поэтому всячески ищут повод избежать участия в боевых действиях.

Напомним, что боевики "Вагнер" рассказали, как казнили по меньшей мере 10 украинских детей.

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