ВСУ отбили более 50 вражеских атак: где продолжаются самые ожесточенные бои — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки подразделениями Сил обороны Украины было отбито более 50 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 1 апреля.

Вражеские удары и обстрелы

В течение суток противник нанес 2 ракетных, 25 авиационных ударов и совершил 6 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не добившись желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично вести войну против мирных граждан. В частности, 1 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по гражданским объектам города Дружковка Донецкой области и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Есть раненые среди гражданского населения.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Высшее политическое руководство республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, оказывает противнику воздушное пространство и территорию.

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На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил РФ. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Александровка Черниговской области; Барановка, Волфин, Катериновка, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Зибино, Охримовка и Красное Первое на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Колодязи, Диброва, Белогоровка и Раздоловка Луганской области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурм города Бахмута. Однако наши защитники мужественно удерживают населенный пункт. Противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. В течение суток произвели обстрелы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк и Дружковка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки. Обстрелял Авдеевку, Орловку, Нетайлово, Красногоровку, Георгиевку и Марьинку.

На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БПЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка Донецкой области; Бурлацкое, Затишье, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, а также Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Веселое, Николаевка, Бургунка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Беспредел окупантов

Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Запорожской области. В частности, в городе Токмак на блокпостах российские захватчики ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших паспорта РФ.

Оккупанты целенаправленно и намеренно обыскивают транспортные средства без дальнейшей возможности заехать в город. За отсутствие российского паспорта угрожают гражданам Украины запрет въезда в город.

Сотрудники ФСБ во время обысков помещений угрожают местным гражданам Украины потерей работы и проблемами с трудоустройством без российского паспорта.

Ответные удары

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, a подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Напомним, Вооруженные силы Украины готовятся к масштабному контрнаступлению на фоне увеличения поставок тяжелой западной техники, в том числе танков Leopard и Challenger. Украинское командование намекает, что большая наступательная операция ВСУ – дело ближайших месяцев и даже недель.

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