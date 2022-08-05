ВСУ отбили четыре атаки и отогнали врага на предыдущие позиции: какая ситуация в Луганской области

Россияне используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения ВСУ со своих занятых позиций.

Враг обстреливает населенные пункты и укрепления наших военных, пытаясь приблизиться к Бахмуту.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По несколько раз за сутки в этих районах работает вражеская авиация. Вчера ею совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами", — написал он.

Гайдай отметил, что оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на города Донецкой области, проводили наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако безуспешно. Четыре атаки врага завершились их отступлением на предыдущие позиции, подчеркнул глава Луганской ОВА.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 163-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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