ВСУ отбили десять атак россиян в Луганской области, враг отступил с потерями — ОВА

В оккупированных городах продолжается принудительная мобилизация – на молодых родителей охотятся рядом с детскими садами, на фронте отражено более 10 атак россиян.

Работники военкоматов на оккупированных территориях для пополнения армии РФ уже прибегают к крайней мере.

Об этом 18 августа сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Так, в том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в деревне. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок — ждут даже возле детсадов. Вот на днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им безразлично", — написал он.

Гайдай также отметил, что в течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей. Во время каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и заставили отступить. Уже в ночь на 18 августа пыталась улучшить тактическое положение вражеская диверсионно-разведывательная группа, однако успеха она не добилась.

Оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четырежды применив пушки и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы также танковые обстрелы. Еще четырежды россияне использовали авиационное влияние, добавил глава Луганской ОВА.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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