ВСУ отбили десятки вражеских атак и мощно ударили по оккупантам — Генштаб

Украинские защитники за прошлые сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов и вражеский состав боеприпасов.

В Украине начались 328 сутки российского широкомасштабного вторжения. Российские оккупанты не оставляют своих намерений захватить полностью Донецкую область. Враг вел наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 17 января.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 7 авиационных ударов и произвел более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре есть раненые и погибшие среди мирного населения.

"Нанося удары по населенным пунктам, враг продолжает уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения, тем самым нарушает нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", — говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что на всей территории Украины высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в частности: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Краснополевка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Запорожском и Херсонском – продолжает обороняться.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. Танковые, минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам более 15 населенных пунктов. Среди них – Красное, Нескучное, Веселое, Гатище, Волчанск, Нестерное, Землянки, Новомлынск, Двухлетняя и Каменка Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Вишневое Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка, Макеевка, Кременная, Диброва, Терны и Ямполевка Луганской области.

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На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, а всего более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь на Донечине и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Саблуковка, Качкаровка, Ольга, Тягинка, Ингулец и Херсон.

На временно занятых территориях, в населенных пунктах Заводовка, Горностаевка и Каиры Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, состав горюче-смазочных материалов и состав боеприпасов врага.

Напомним, как сообщал накануне Генштаб, под видом совместной учебы враг усилил боевую авиационную группировку в Беларуси.

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщал, что силы обороны Украины продолжают держать оборону в Соледаре Донецкой области и на подступах к городу.

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