ВСУ отбили наступление в районах Белогорки и Лозового: на чем сосредоточены оккупанты на юге

Украинские военные 4 августа остановили наступательные действия российских оккупантов в районах Белогорки и Лозового. Защитники отогнали захватчиков назад.

В целом, на Южнобугском направлении российская армия сосредотачивает усилия на том, чтобы не допустить продвижения подразделений ВСУ вглубь временно захваченной территории.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке.

Там также отметили, что оккупанты ведут интенсивные обстрелы из вооружения танков и артиллерии по позициям украинских войск вдоль линии столкновения. Не прекращается и вражеская воздушная разведка с помощью беспилотников.

Российские захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потёмкино, Зеленый Гай, Белая Криница, Балка Хуторская и Ивановка.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь сообщил о том, что у оккупантов "сейчас панические, истерические движения на юге" из-за неудач и контрнаступления ВСУ.

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