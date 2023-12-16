ВСУ отбили почти сотню вражеских атак: где сейчас горячее всего на фронте

За прошедшие сутки произошло 96 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, осуществляет активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага восточнее Тернов, Ямполевки Донецкой области и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 18 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отбили 20 атак противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак восточнее Степного, южнее Северного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны удерживают врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой. Здесь наши защитники успешно отразили 13 атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили 2 атаки оккупантов возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника западнее Новопокровки и южнее Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также за прошедшие сутки противовоздушной обороной уничтожена 1 управляемая ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и вооружения 2 склада боеприпасов противника", — отметили в ведомстве.

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