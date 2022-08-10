ВСУ отбили попытки штурма на трех направлениях в Луганской области — Гайдай

Более месяца Вооруженные силы Украины не пускают российских оккупантов вглубь Донецкой области.

Армия агрессорки России непрерывно пытается штурмовать украинские позиции. Только за прошедшие, 9 августа, сутки россияне совершили девять вылетов штурмовой и армейской авиации.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ночью оккупанты выпустили еще пять ракет, провели восемь артиллерийских обстрелов, три – минометные. Кроме того, трижды россияне попытались атаковать танками.

"Несомненно, нашим бойцам непросто противостоять круглосуточным артиллерийским обстрелам и многочисленным штурмам, но они надежно держат оборону", — подчеркнул глава Луганской области.

Также были обезврежены несколько разведывательных групп оккупантов. Врагу не удалось штурмовых действий по трем направлениям: украинская армия заставила оккупантов отойти.

Напомним, начались 168 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Оккупанты пробуют наступать в направлении Донецк – Пески и Харьковщины. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба по состоянию на 10 августа.

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