ВСУ отбили ряд атак россиян, на фронте произошло более 100 столкновений — Генштаб

ВСУ отразили ряд атак оккупационной армии на разных участках фронта. За прошедшие сутки произошло 102 боевых столкновения.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 28 февраля.

Всего враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В конце минувших суток, российские оккупанты атаковали Украину 10 БпЛА типа "Shahed". Все они сбили ПВО.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Чернецкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка, Пустогород Сумской области; Бологовка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Выемка, Веселое, Богдановка, Дружба, Новоселовка Первая, Первомайское, Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Молодежное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитниками отражено 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожая.

На Ореховском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средствах, 1 средству противовоздушной обороны и 2 радиолокационных станциях противника.

Как сообщалось, ночью на 28 февраля россияне ударили по Украине С-300 и дронами. Силами ПВО было уничтожено 10 ударных БПЛА.

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