ВСУ отбили ряд наступлений оккупантов на Донбассе и Харьковщине: враг несет потери и отходит

Российские войска 31 августа продолжили обстреливать районы населенных пунктов на Донбассе, а также в Харьковской и Запорожской областях. Захватчики пытаются наступать, но безуспешно.

Так, оккупанты предприняли неудачную попытку наступления в направлении Прудянки на Харьковском направлении.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В том же направлении захватчики из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка. Кроме того, враг нанес авиаудары по району Русских Тишков.

Российская армия поддерживает высокую интенсивность ведения разведки с помощью беспилотников.

В то же время на Славянском направлении огневое влияние со стороны врага испытали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дубровное. А возле Вернополья оккупанты нанесли авиаудар. Они также пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Краматорском направлении российская армия била из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. По районам населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка враг нанес авиаудары.

На Бахмутском направлении захватчики обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара и Зайцевого.

В то же время защитники Украины отбили попытки наступления оккупантов в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево и Майорск.

На Авдеевском направлении российские войска вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опытного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Противник предпринял неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка. Захватчики понесли там потери и отошли.

На Новопавловском направлении под вражеские обстрелы попали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Большая Новоселка. Захватчики попытались улучшить тактическое положение в районе Победы, но безуспешно.

В то же время в Запорожском направлении российские войска обстреляли районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Времевка, Новоивановка и Малая Токмачка. Враг задействовал авиацию для ударов возле Красного, Дорожнянки и Новоселки.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов сообщил, когда ждать успеха ВСУ на юге страны.

Когда Украина умогилит Кремль и когда прибудет супероружие - Петр Черник в ТСН

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